"السياحة" توجه بالإيقاف المؤقت للمطاعم العائمة وشركات السياحة الداخلية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وجهت دائرة السياحة والترويج التجاري في دبي كافة شركات السياحة الداخلية والمطاعم العائمة العاملة في الإمارة بالإيقاف المؤقت بصورة فورية لجميع الخدمات الصحراوية والبحرية وذلك في إطار الإجراءات الوقائية الرامية لضمان أعلى مستويات الحماية والوقاية لجميع أفراد المجتمع.

