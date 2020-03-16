«دبي المالي» يبدأ تطبيق نظام «ناسداك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق دبي المالي، أمس، عن إنجاز عملية التطوير الأكبر من نوعها والأوسع نطاقاً لبنيته التقنية عبر تاريخه، وذلك من خلال التحول الناجح إلى نظام الإطار المالي المتكامل Nasdaq Financial Framework (NFF) من شركة «ناسداك»، المزود العالمي الرائد لتقنيات أسواق المال، اعتباراً من جلسة تداول أمس.

وأوضح السوق، في بيان، أن هذا النظام يوفر لسوق دبي المالي أحدث تطبيقات التداول والرقابة والتقاص، وبث المعلومات على المستوى العالمي، الأمر الذي يرسخ مكانته الرائدة في قيادة جهود تطوير قطاع أسواق المال في الإمارات والمنطقة.

وأضاف أن النظام الجديد يتسم بالمرونة العالية، حيث تم تصميمه ليناسب احتياجات البورصات التي تدير منصات تداول لفئات أصول متعددة، ومن ثم فإنه يوفر أفضل بنية تقنية داعمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لسوق دبي المالي في المدى البعيد، لاسيما في ما يتعلق بإدارة منصات تداول مختلف أنواع الأوراق المالية، ومنها على سبيل المثال الأسهم، والمشتقات، وأدوات الدين من سندات وصكوك، وصناديق الاستثمار، وصناديق المؤشرات، وغيرها.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم: «في سياق الاستعداد للـ50 عاماً المقبلة من مسيرة دولة الإمارات المتميزة والحافلة بالنجاحات، يسعدنا إنجاز هذه النقلة النوعية في سوق دبي المالي بما يؤكد جاهزيته للنمو المستقبلي، ويكرس ريادته على صعيد توظيف أحدث تقنيات أسواق المال».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس قطاع العمليات في السوق، حسن السركال، إن «السوق يحرص على استكشاف فرص التحديث بالاستفادة من أحدث الابتكارات والتقنيات، الأمر الذي يعزز كفاءة النظم المستخدمة، ويسهم في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين».

بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة، مريم فكري، إنه «بفضل البنية التقنية الجديدة أصبحت المقاصة المركزية في سوق دبي المالي هي الأولى في العالم التي تطبق نظام (ناسداك)، المدمج للمقاصة المركزية النقدية، حيث إن هذه الآلية يتم استخدامها عادة لأعمال مقاصة المشتقات».