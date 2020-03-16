إسهام «دافزا» في تجارة دبي الخارجية يقفز إلى 164 مليار درهم خلال 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قفز إسهام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، في تجارة دبي الخارجية، إلى 164 مليار درهم، خلال العام الماضي، بنمو نسبته 12.6%، مقارنة مع العام 2018.

وحققت «دافزا» فائضاً تجارياً بنحو 19.4 مليار درهم خلال عام 2019، فيما نمت إيرادات الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 36.6%، مع زيادة إجمالي المساحة التي تشغلها بنسبة أكثر من 135%.

دور أساسي

وتفصيلاً، تواصل سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا» التأكيد على دورها الأساسي والمهم في نمو اقتصاد إمارة دبي، مع وصول إسهامها في تجارة إمارة دبي إلى 12%، خلال العام الماضي، مقارنة بنسبة 11.2% سجلتها خلال الفترة ذاتها من عام 2018، وذلك من إجمالي 1.37 تريليون درهم سجلتها الإمارة خلال العام ذاته.

يأتي ذلك مع تجاوز قيمة تجارة «دافزا» الخارجية خلال عام 2019 حاجز الـ164 مليار درهم، مقارنة بـ146 مليار درهم خلال عام 2018، بنمو بلغ 12.6% جاء مدفوعاً بنمو حجم الواردات بأكثر من 15.8% بقيمة 72.4 مليار درهم، مقابل 91.8 مليار درهم على مستوى الصادرات وإعادة التصدير، وبمعدل نمو بلغ 10.2%، لتحقق «دافزا» فائضاً تجارياً بنحو 19.4 مليار درهم خلال العام.

وأفادت «دافزا» في بيان، أمس، بأن هذه الأرقام جاءت كنتيجة مباشرة لمجموعة الحوافز وتسهيلات مزاولة الأعمال التي عززت من جاذبية المنطقة الحرة للمستثمرين الأجانب.

أكبر شريك

وجاءت الهند كأكبر شريك تجاري للمنطقة الحرة خلال العام الماضي، وذلك مع وصول إجمالي التجارة معها إلى 30 مليار درهم، ما يمثل 18.3% من إجمالي تجارة «دافزا»، تلتها الصين بقيمة 28.4 مليار درهم وبنسبة 17.3%، ثم سويسرا بقيمة 26.8 مليار درهم بنسبة 16.3%.

وعلى صعيد الواردات، جاءت الهند في المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري بنسبة 40.7% وبقيمة 29.4 مليار درهم، تلتها الصين بنسبة 39.2% وبقيمة 28.4 مليار درهم، في حين جاءت سويسرا في المرتبة الأولى على صعيد الصادرات وإعادة التصدير بنسبة 27.4% وبقيمة 25.1 مليار درهم، تلتها العراق بنسبة 12.3% وبقيمة 11.3 مليار درهم.

الشركات متعدّدة الجنسيات

وشهد عام 2019 ارتفاع إجمالي إيرادات الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 36.6%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، مع زيادة في إجمالي المساحة التي تشغلها بنسبة وصلت إلى أكثر من 135%. وجاء ذلك نتيجة ثقة هذه الشركات بـ«دافزا» وخدماتها التي تتجدد عاماً بعد عام، وعلاقتها المتميزة بالشركات باعتبارها شريكاً في النجاح، والجهود التي تبذلها لدعم الشركات وإكمال مسيرة التميز سوياً، فضلاً عن محفظة الخدمات الاستثنائية والحوافز، وتسهيلات مزاولة الأعمال التي وفرتها «دافزا» لهذه الشركات.

ربط عالمي

وأكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، أن تجاوز قيمة تجارة «دافزا» الخارجية خلال عام 2019 حاجز الـ164 مليار درهم، يعكس حضور المنطقة الحرة المتميز في قلب حركة التجارة العالمية، ويرسخ مكانتها أمام الشركات والمستثمرين الأجانب، باعتبارها نقطة ربط أهم المراكز التجارية حول العالم مع بعضها، كما يؤكد دورها المحوري بوصفها بوابة إلى أسواق مختلف الدول والأقاليم والمناطق العالمية مروراً بإمارة دبي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد الإمارة، التي باتت المنطقة الحرة فيه عنصراً مسهماً أساسياً في استدامة نموه منذ تأسيسها قبل أكثر من 20 عاماً.

إنجازات نوعية

وقال سموّه: «إن منظومة العمل المتكاملة للمنطقة الحرة بمطار دبي تعدّ سبباً رئيساً في تحقيق هذه الإنجازات النوعية، ونجحت في تعزيز الصورة الحضارية عن إمارة دبي في أذهان المستثمرين العالميين، مشيراً سموّه إلى أن التوقعات بتحقيق عام متميز جاءت منذ الإعلان عن نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام»، مؤكداً سموّه في الوقت ذاته أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة «دافزا» العمل وفق هذه الأطر لبناء مستقبل مزدهر للمنطقة الحرة عماده التكنولوجيا والابتكار، مع التركيز على تحقيق مستهدفاتها الرامية في جذب الاستثمارات العالمية إلى دبي.

بيئة استثمارية آمنة

من جانبه، قال مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، الدكتور محمد الزرعوني، إن «المنطقة الحرة بمطار دبي باتت من بين أهم الوجهات العالمية للشركات بمختلف أنواعها وأحجامها، التي تتطلع إلى العمل ضمن بيئة استثمارية آمنة ومرنة، قادرة على مواكبة مختلف التوجهات والتقلبات الاقتصادية، وهو ما نجحت المنطقة الحرة في توفيره بفضل خطط ومنهجيات العمل، التي تضمن سهولة مزاولة الأعمال، والتحكم الأفضل في العمليات ونموها».

مجموعتان تتصدران

جاءت مجموعة الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية في المرتبة الأولى، بنسبة 55% من إجمالي تجارة «دافزا» الخارجية، خلال العام الماضي، بقيمة 37.4 مليار درهم للواردات، و53 مليار درهم للصادرات وإعادة التصدير، بزيادة 14.3%، أي ما يعادل 11.3 مليار درهم من إجمالي تجارة هذه المجموعة، تلتها مجموعة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحلي والمصوغات بنسبة 38%، بقيمة 29.6 مليار درهم للواردات، و32 مليار درهم للصادرات وإعادة التصدير، بزيادة 10.4%، أي ما يعادل 5.8 مليارات درهم، حيث شكلت هاتان المجموعتان نسبة 92.6% من إجمالي تجارة البضائع عبر المنطقة الحرة.

توسعة

عملت «دافزا»، خلال العام الماضي، ضمن خططها التوسعية، لتوفير مزيد من المساحات والمرافق لمختلف أنواع الشركات وعملياتها، على تطوير مجمع أبنية جديد، ليستوعب العدد المتزايد من الشركات التي تتطلع إلى الانطلاق بأعمالها من المنطقة الحرة، أو تلك التي تسعى إلى توسعة مرافقها، وذلك ليجري افتتاحه خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تبلغ مساحته التأجيرية أكثر من 21 ألفاً و580 متراً مربعاً. ونجحت «دافزا» في تأجير نحو نصف هذه المساحة قبل الافتتاح المتوقع.

- زيادة المساحة التي تشغلها الشركات متعدّدة الجنسيات بنسبة 135%.

- الهند جاءت كأكبر شريك تجاري للمنطقة الحرة، خلال العام الماضي.

12.6 %

نمواً في قيمة تجارة «دافزا» الخارجية.