1.2 % انخفاضاً في مؤشر الأسعار السنوي بدبي خلال فبراير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي للإحصاء بأن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك، انخفض بنسبة 1.2% في فبراير الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

وأوضح المركز في تقرير صادر، أمس، أن أسعار كل من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، انخفضت بنسبة 5.21%، التي خفضت التضخم بمقدار 2.21 نقطة، كما انخفضت أسعار قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 3.21%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، فضلاً عن انخفاض أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.98%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.38%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.02، وقسم الصحة بنسبة 0.01%.

وأضاف أن المؤشر ارتفع لكل من قسم النقل بنسبة 5.11%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.53 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.38%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.30 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.66%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.16 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 14.79%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.55%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.17%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.18%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.

إلى ذلك، انخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في فبراير 2020، مقارنة بيناير 2020 بنسبة 0.33%، نتيجة انخفاض أسعار كل من قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.43%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.17 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 4.43%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.09 نقطة.

في المقابل، ارتفعت أسعار كل من قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.13%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.07%.