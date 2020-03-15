"مطارات دبي" تنفي تعليق جميع الرحلات الجوية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أكدت مؤسسة مطارات دبي أن لا صحة للشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول تعليق جميع الرحلات من وإلى الإمارات، مشيرة إلى أن كل من مطار دبي الدولي ودبي ورلد سنترال يواصلان الترحيب بالمسافرين من عدد من البلدان.

وذكرت المؤسسة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إنه يمكن اللحصول على أحدث المعلومات حول عمليات المطار، من خلال زيارة الموقع الشبكي.

وأشارت المؤسسة إلى أن التعليق شمل 10 بلدان هي: البحرين - العراق - جمهورية إيران الاسلامية - إيطاليا، باستثناء روما - المملكة العربية السعودية - الكويت - لبنان - جمهورية الصين الشعبية، باستثناء بكين - سوريا - تركيا.