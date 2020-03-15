«تاج الإمارات».. ناطحة سحاب مكونة من 63 طابقاً

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يقع مبنى «تاج الإمارات» السكني في منطقة مرسى دبي «دبي مارينا»، وتم تطويره من قبل مجموعة «بن شعفار للمقاولات».

ويبلغ ارتفاع البرج 971 قدماً ويشمل 63 طابقاً، إضافة إلى طابقين سفليين مواقف للسيارات.

ويتميز «تاج الإمارات»، الذي صممه مكتب التصميم والعمارة «دار»، عن غيره من الأبراج، بأنه رفيع ويشمل قبة وعموداً هوائياً.

وكانت عمليات بناء برج «تاج الإمارات» بدأت خلال عام 2005، وتم الانتهاء منه عام 2008.

وحصل البرج على المرتبة 154 ضمن قائمة أطول مباني العالم، بينما حصل على المرتبة 33 على مستوى الشرق الأوسط.