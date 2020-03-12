مجموعة الإمارات توفر برنامج «إيرباص» القيادي للمواطنين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت مجموعة الإمارات و«أكاديمية إيربزنس»، التابعة لشركة «إيرباص» الأوروبية، مذكرة تفاهم لتوفير برنامج «إيرباص» القيادي لمواطني الدولة العاملين في مجموعة الإمارات.

وذكرت المجموعة، في بيان أمس، أن نائب رئيس توظيف وتطوير الموارد البشرية الوطنية في مجموعة الإمارات، أميرة الفلاسي، وقعت المذكرة مع رئيس المبيعات والتسويق في «أكاديمية إيربزنس»، سيرج جولوفيير.

وستتيح الاتفاقية الجديدة أمام موظفي مجموعة الإمارات من مواطني الدولة ذوي الإمكانات الواعدة، فرصة الاستفادة من برنامج «إيرباص» القيادي، الذي يهدف إلى تزويد قادة الحاضر والمستقبل الإماراتيين بالمعارف والمهارات اللازمة لتطوّرهم الشخصي والوظيفي في بيئة العمل المتغيرة باستمرار.

وتتمحور موضوعات البرنامج حول المهارات العامة، مثل الإدراك الذاتي والذكاء العاطفي، إضافة إلى التعلم التفاعلي والعملي من خلال محاكاة العمليات التجارية للطيران. وقالت الفلاسي إن «تطوير مواردنا البشرية الوطنية هو استثمار في موظفينا وفي مستقبل مجموعة الإمارات، ونحن نتطلع إلى شريكنا (إيرباص) لتصميم برنامج خاص يمكّن قادة مجموعتنا المستقبليين، ويعزز المهارات القيادية التي يحتاجونها لإدارة تطورهم الذاتي والتعلم والعمل الجماعي».

من جهته، قال جولوفيير: «نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم أفضل ما لدينا من خبرات وموارد ومعارف في قطاع الطيران وتسخيرها من أجل تطوير مهارات موظفي مجموعة الإمارات، وتزويدهم بأعلى المعايير التعليمية العالمية في القطاع».