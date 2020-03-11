حظر الشيشة في مقاهي أبوظبي اعتباراً من اليوم

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي جميع مقاهي الشيشة المرخصة في الامارة بالامتناع عن تقديم الشيشة في مرافقها بشكل فوري وعاجل اعتبارا من اليوم.

وحذرت في تعميم اصدرته انه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة للتحقق من الالتزام بالقرار الذي يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد البلوشي لـ "الإمارات اليوم" ان المخالفين للقرار يتعرضون لعقوبات تبدا من الانذار ثم الغرامات المالية وتصل الى حد الاغلاق لمدد محددة وذلك حسب المخالفة.