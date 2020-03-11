«الاقتصاد» تخالف منافذ بيع رفعت أسعار المطهرات

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي





خالفت وزارة الاقتصاد، عدداً من منافذ ومحال بيع المطهرات ومواد التعقيم بسبب رفع أسعار المطهرات والمعقمات بنسب متباينة جاوزت 30% بعد زيادة الطلب عليها بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تنفذها جميع الجهات والشركات الحكومية والخاصة لمكافحة فيروس «كورونا».

وقال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، اليوم، إن هذه المخالفات التي يجري حصر عددها حاليا جاءت خلال الحملات التفتيشية التي نفذتها الوزارة أخيرا في مختلف إمارات الدولة، بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرا الى أن الحملات على منافذ بيع سلع التعقيم والمطهرات ستستمر خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن خطة الوزارة لمنع حدوث أي زيادة في الأسعار استغلالا لارتفاع الطلب على هذه السلع حاليا.

وأضاف النعيمي أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة حيال المخالفين والمتلاعبين في الأسواق تأتي تنفيذاً لقانون حماية المستهلك الصادر عام 2006 ولائحته التنفيذية لعام 2007، موضحا أن الإجراءات تشمل الغرامات الفورية بقيم تراوح بين 5000 و100 ألف درهم حسب حجم ونوع المخالفة وصولاً إلى الإغلاق في حال تكرار المخالفة نفسها من المنفذ.