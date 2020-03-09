تعقيم عربات التسوق بمنافذ بيع في دبي

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أعلنت جمعية الإمارات التعاونية و"تعاونية الاتحاد" اليوم عن تطبيق مبادرات بمنافذ البيع التابعة لهما بأنحاء دبي لتعقيم عربات التسوق بعد كل عملية استخدام، إضافة إلى نشر عبوات سوائل التعقيم للمتسوقين للاستخدام المجاني بالمنافذ، ضمن اجراءات احترازية لحماية المتسوقين من انتقال أي عدوى.

وأفاد مدير عام جمعية الامارات التعاونية، محمد يوسف الخاجة، بأن "إدارة الجمعية بدأت بشكل فعلي اعتبارا من بداية الأسبوع الجاري في تطبيق مبادرات احترازية بمختلف منافذها في دبي، لتعقيم عربات التسوق عقب كل عملية استخدام عبر وسائل المطهرات المختلفة".

وأشار إلى أن "إدارة الجمعية تضع حاليا ضمن المبادرات الشاملة بالمنافذ أجهزة مسح وكشف لدرجات الحرارة عند منافذ دخول العاملين ومسؤولي شركات التوريد لرصد أية ارتفاعات بدرجات الحرارة أو أية مظاهر مرضية".

وأضاف أن "الإدارة وضعت عبوات لسوائل التعقيم عند مداخل ومخارج منافذ البيع ليتاح استخدامها بشكل مجاني للمتسوقين، إضافة إلى وضع عبوات تعقيم للاستخدام الدوري بالقرب من جميع الموظفين"، مبينا أن "إدارة الجمعية نفذت أيضا عمليات تعقيم للسكن المخصص للعاملين، مع إجراء عمليات فحص لكافة العاملين والزامهم بالابلاغ عن أية عوارض مرضية، مع تخصيص غرف عزل بالمساكن لأي عامل بمجرد عودته من السفر، لحين التأكد من سلامته".

بدوره، قال مدير إدارة التسويق والسعادة في "تعاونية الاتحاد"، سهيل البستكي، إن "‘إدارة التعاونية تنفذ حاليا مبادرة لتعقيم مقابض عربات التسوق عبر عمال مخصصين بمنافذ البيع التابعة للتعاونية بأسواق دبي، وذلك قبل وبعد أية عملية استخدام، إضافة إلى نشر أجهزة لسوائل تعقيم بمختلف أنحاء فروع التعاونية ليتاح للمستوقين استخدامها بشكل مجاني لتعقيم أيديهم بشكل مستمر، وذلك ضمن إجراءات احترازية لتوفير وسائل حماية إضافية للمستهلكين عند التسوق".