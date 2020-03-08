"طيران الإمارات": فحوصات للقادمين من "وجهات" ومسح الحرارة لمسافري "الترانزيت"

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت شركة "طيران الإمارات"، إن هيئة الصحة بدبي تجري اختبار مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على المسافرين القادمين من بعض الوجهات ومنها بكين، وبيروت، وروما، وميلانو، والبندقية، وبولونيا، وبانكوك، وفوكيت، إذا كانت دبي وجهتهم النهائية.

وبينت الشركة على موقعها الشبكي أنه سيُمنح المسافرون نماذج الإفصاح الطبي من هيئة الصحة بدبي، والتي يجب عليهم إكمالها وتسليمها إلى هيئة الصحة بدبي أثناء فحص مرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دبي، مشيرة إلى أن فريق خدمات المطار سيرافق المسافرين إلى منطقة الفحص الصحي في مطار دبي الدولي عند الوصول.

وذكرت أنه لن يتم فحص المسافرين الذين يعبرون مطار دبي الدولي، ولكن سيتعين عليهم إجراء فحص درجة الحرارة قبل الصعود إلى رحلة المتابعة الخاصة بهم.