الاتحاد للطيران: لا رسوم على إعادة حجز التذاكر بسبب "كورونا" في حالات محددة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قالت الاتحاد للطيران انه بالنسبة إلى الضيوف الذين يحملون تذاكر سفر صادرة في الإمارات بتاريخ 5 مارس 2020 أو قبل هذا التاريخ ، والذين تلقوا توجيهات أو نصائح من الهيئات المحلية بعدم السفر من الإمارات العربية المتحدة حتى إشعار آخر، يمكنهم إعادة حجز تذاكرهم للسفر على متن الرحلات المغادرة حتى 15 أبريل 2020، من دون دفع رسوم تغيير الحجز المعتادة.‬

وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران ‏‫انه يسمح بالتغيير لمرة واحدة فقط، وستطبق الرسوم المعتادة في حال رغبة المسافر بإجراء أي تعديل آخر.‬ كما تتوفر إمكانية تغيير مسار الرحلات أو إعادة الحجز على الوجهات التي لا تنطبق عليها قيود السفر.

ولفت المتحدث انه يحق للمدرسين العاملين في الإمارات العربية المتحدة الراغبين في إلغاء رحلاتهم استرداد المبلغ المدفوع من دون دفع رسوم التغيير المعتادة، عند تقديم رسالة توظيف من مؤسستهم التعليمية.

واشار الى انه يمكن للمسافرين طلب الإلغاء. وفي هذه الحالة، لن يتم تطبيق عقوبة الإلغاء على الجزء غير المستخدم من التذكرة.