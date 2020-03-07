بالغرافيك.. إرشادات ونصائح تجعل سفرك أكثر أماناً

المصدر: إعداد. آزاد عيشو

فتح تفشي فيروس كورونا المستجدّ الأعين أمام الإجراءات الوقائيّة التي يتوجّب اتباعها أثناء السفر لتجنّب عدم انتقال عدوى الأوبئة والجراثيم من مسافر إلى آخر. فالمطارات والطائرات والبواخر السياحيّة والقطارات وسواها أماكن تكتظ بأشخاص يأتون من أماكن مختلفة من العالم، ما يجعلها أكثر المناطق خطورة من ناحية سرعة انتشار الأمراض المعدية، مثل النوروفيروس، والكوليرا، والايكولاي، وغيرها، وذلك بحسب بيانات لشركة ويجو المتخصصة في خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت.

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