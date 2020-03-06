حتا.. سياحة وترفيه عائلي لمحبي المغامرات والطبيعة والتراث

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تعدّ منطقة حتا الجبلية في دبي وجهة مثاليّة للمغامرين ومحبّي الطبيعة بفضل قممها الجبلية المليئة بالتضاريس وهوائها المنعش. وتتيح هذه الوجهة السياحية المتميزة ممارسة العديد من الأنشطة، مثل ركوب الدرّاجات الهوائية الجبلية وقوارب «الكاياك»، أو استكشاف المنطقة التراثية سيراً على الأقدام.

وتختضن مدينة حتا المحاطة بالجبال، القمم المتموّجة والمنخفضات المثالية لممارسة رياضة السير لمسافات طويلة، إذ تتيح لك التجوّل بين الوديان المتعرجة الواقعة بين سفوح الجبال.

وتزداد شعبية مسارات المشي الجبلية في حتا عاماً بعد عام، حيث تمتد هذه المسارات على طول إجمالي يبلغ 32.6 كيلومتراً، موزعة بين خمس طرق جديدة.

وتُقسم المسارات لمستويات مختلفة تتناسب مع خبرة المتنزه سيراً على الأقدام ومهارته.

ويعدّ ركوب الدرّاجات الجبلية في وادي هب، التجربة الأحدث والأكثر إثارة في المنطقة لعشاق المغامرة وللباحثين عن جولات ملهمة مليئة بالتحدي في المحمية الطبيعية الأكبر والأكثر في دبي.

ويمكن أيضاً ركوب القوارب في مياه حتا الهادئة وممارسة رياضة «الكاياك» في البحيرة التي يوفرها لك سد حتا، ضمن باقات يمكنك حجزها من مكتب الاستقبال.

وتُعد المناطق الجبلية في حتا موطناً لممارسة رياضة ركوب الدرّاجات الهوائية بين الجبال، وذلك بمستويات مختلفة متعددة تناسب الجميع، من المبتدئين وصولاً إلى أمهر ركاب الدرّاجات، ويمكن لهم استكشاف جمال منطقة حتا الجبلية عبر أي من المسارات التي افتتحها مركز مضمار حتا للدرّاجات الهوائية الجبلية.

وعلى ضفاف سد حتا، ستكتشف «حتّا سدر تريلرز» أول إقامة فندقية من نوعها في المنطقة، التي تتألف من مقطورات مميّزة مع تراس خاص لكل منها، إذ بإمكان ضيوف «حتّا سدر تريلرز» الوصول إلى منطقة مشتركة مجهّزة بحفرة للنار وبمواقد للشواء، والاستمتاع بمناظر آسرة مطلة على السد وعلى الجبال المجاورة.

أما الأشخاص الذين يرغبون في الابتعاد عن المدينة، والتوجّه إلى مكان لينعموا فيه بالهدوء والسكينة، سيجدون في «حتّا دماني لودجز» الخيار الأمثل، حيث تتوافر مقصورات مستقلة، يتسع كل منها لأربعة أشخاص حداً أقصى، وتتيح للزوار تجربة إقامة فريدة، يميزها النظام البيئي الغني والمتنوع للجبال المحيطة التي تخترقها مسارات الدرّاجات الهوائية الجبلية.

وتحتضن المنطقة العديد من الأنشطة والمغامرات التي تناسب جميع أفراد العائلة، حيث تقدم وجهة «حتّا وادي هب» للباحثين عن المغامرة، مجموعة واسعة من التجارب التي تلائم مختلف الأذواق. وتشمل الأنشطة المتاحة على مجموعة من الخيارات المدفوعة والمجانية، بما في ذلك ألعاب «الترامبولين» والقفز ومنزلقات مائية والقفز ورمي السهام والتدحرج داخل الكرات البلاستيكية، وغيرها من الألعاب المشوقة والترفيهية، كما تتوافر مساحة واسعة لمواقف السيارات وخدمة الزائرين على مقربة من الوجهة.

وبالنسبة لمحبي التخييم، فهناك العديد من المواقع التي بُني بعضها، أخيراً، بالقرب من مضمار حتا للدرّاجات الهوائية الجبلية، إذ ستجد منطقة شواء وحمّامات.

وبعيداً عن هذه المواقع، يمكنك استكشاف المناظر الطبيعية بنفسك، ونصب خيمة بالقرب من أحد الجبال.

اكتشاف الطبيعة والعودة إلى زمن القلاع

يعدّ التجوّل في حتا سيراً على الأقدام، الطريقة الأفضل لاكتشاف المحمية الطبيعية الأكبر في دبي.

وفي حتا أيضاً يمكن العودة بالزمن إلى قرونٍ مضت، إلى زمن القلاع والحصون والأبراج المتجسّد في قرية حتا الجبلية، حيث يشتهر هذا الملاذ الهادئ الواقع في قمم الجبال بحصن حتا القديم. وكان يُطلق على المنطقة في ما مضى اسم «الحجرين» نسبةً إلى الجبلين اللذين يحرسان حدودها الشمالية والجنوبية.

- مسارات المشي الجبلية في حتا تمتد على 32.6 كيلومتراً.