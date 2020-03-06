الإمارات وأوزبكستان توقعان محضر اجتماع لخدمات النقل الجوي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

عقدت دولة الإمارات، وجمهورية أوزبكستان، جولة من مباحثات النقل الجوي في إمارة دبي، وتم خلال هذه الجولة مناقشة سُبل التعاون بين البلدين، وزيادة الحركة الجوية إلى المدن المختلفة في كلا البلدين. وأسفرت هذه المباحثات عن توقيع محضر اجتماع يمنح بموجبه العديد من الرحلات الجوية للناقلات الوطنية إلى مدن جمهورية أوزبكستان.

وترأس جولة المباحثات نائب المدير العام في الهيئة العامة للطيران المدني، عمر غالب بن غالب، وشارك في هذه المباحثات ممثلين من دوائر الطيران المدني المحلية، والناقلات الوطنية لدولة الإمارات. كما ترأس الوفد الأوزبكستاني مساعد الوزير الأول بوزارة المواصلات في جمهورية أوزباكستان، الكهام ماكموف، ورافقه في هذه المباحثات عدد من مسؤولي قطاع الطيران المدني، وممثلي شركات الطيران الأوزبكستانية.

وتحرص الإمارات على تعزيز خدمات النقل الجوي مع كل الدول، من خلال فتح وجهات جديدة للسفر.

- الإمارات تحرص على تعزيز خدمات النقل الجوي مع كل الدول، عبر فتح وجهات جديدة للسفر.