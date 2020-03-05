"الاتحاد للطيران" لم نطلب من موظفينا تقديم إجازة غير مدفوعة الأجر

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

أكدت مجموعة الاتحاد للطيران انها لم تطلب من موظفيها تقديم إجازة غير مدفوعة الأجر كما تردد خلال الأيام الماضية

وأوضح متحدث باسم الاتحاد للطيران انه نظرا لتفشي فيروس كوفيد –19، اقترحت الاتحاد للطيران على أفراد طاقم الضيافة الجوية إعادة النظر في تقديم إجازاتهم المدفوعة الأجر ليتم استخدامها خلال شهر أبريل القادم عوضا عن استخدامها في وقت لاحق من هذا العام.

ولفت المتحدث الى ان القيود العالمية المفروضة مؤخرًا على السفر والتغيير في مواعيد الفعاليات والأنشطة المختلفة اثرا على خطط المسافرين مما اضطرهم لإلغاء أو تأجيل خطط سفرهم أو تأجيل حجز رحلاتهم.

وأشار المتحدث الى ان هذه المتغيرات أدت الى قيام الشركة بإعادة تنظيم مواردها لاحتواء التغييرات الحالية.



