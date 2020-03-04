«مبادلة» تستثمر 8.25 مليارات درهم في تكنولوجيا القيادة الذاتية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، أمس، عن انضمامها إلى ائتلاف يضم شركة «سيلفر ليك» ومستثمرين آخرين، من بينهم «مجلس استثمار خطة التقاعد الكندية»، و«شركة ماقنا إنترناشونال»، و«أندريسن هورويتز»، و«أوتونايشن»، بهدف استثمار 2.25 مليار دولار (نحو 8.25 مليارات درهم) في شركة تكنولوجيا القيادة الذاتية «وايمو» (Waymo)، المملوكة لشركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل».

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة «مبادلة»، وليد المقرب المهيري، إن «(مبادلة) تمكنت من بناء محفظة استثمارية قوية في شركات التكنولوجيا التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق تحولات في قطاعات عالمية كبيرة وجوهرية، حيث تنسجم شراكتنا مع شركة (ألفابت) واستثمارنا في (وايمو)، مع قناعتنا بأهمية تكنولوجيا القيادة الذاتية في إحداث نقلة مهمة ونوعية في قطاع النقل والمواصلات». وأضاف المهيري أن «هذه الخطوة تعد فرصة للاستثمار في إحدى أقوى الفِرق الإدارية والفنية في القطاع التكنولوجي، إلى جانب الشراكة مع إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «وايمو»، جون كرافتشيك: «لطالما سعينا إلى إنجاز مهمتنا بروح الفريق الواحد، حيث نتعاون مع شركائنا في (ألفابت) وشركاء الأعمال الآخرين والمجتمعات التي نعمل فيها لتطوير وبناء ونشر استخدام السائق الأكثر خبرة على مستوى العالم».

وأضاف: «نعمل اليوم على توسيع هذا الفريق عبر ضم مستثمرين ماليين وشركاء استراتيجيين مهمين، يتمتعون بعقود طويلة من الخبرة في الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناجحة ودعمها في بناء منتجات تحويلية».

وتأتي الجولة الاستثمارية الأخيرة عقب نجاح «وايمو» بتحقيق سلسلة من الإنجازات التشغيلية والتقنية، حيث قطعت سياراتها ذاتية القيادة حتى الآن ما يزيد على 20 مليون ميل على الطرق العامة عبر أكثر من 25 مدينة، وأكثر من 10 مليارات ميل في تجارب المحاكاة.