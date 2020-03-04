إرشادات لتجنب الاحتيال

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

حددت شركات متخصصة في الاستشارات المالية إرشادات عدة لتجنب الاحتيال المالي، حيث شددت على أهمية عدم التهاون في المحافظة على المعلومات الشخصية والبيانات البنكية والكشف عنها للآخرين من غير المخولين الحصول عليها.

كما أكدت ضرورة المحافظة على الأرقام السرية الخاصة، واستخدام أرقام مرور سرية عشوائية وغير متسلسلة أو مكررة، فضلاً عن التأكد من موثوقية وصدقية مواقع التسوق الإلكتروني، وأنها آمنة معلوماتياً.

وأشارت الشركات إلى أهمية تحصين أجهزة الحاسب الآلي والهواتف ببرامج حماية ضد الفيروسات والبرامج الخبيثة، علاوة على تجاهل الرسائل النصية والإلكترونية مجهولة المصدر، وحذفها على الفور.