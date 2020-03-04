المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دوكاب» عن تأسيس «شركة دوكاب للمعادن» التي تنضم إلى محفظة مجموعة شركات «دوكاب» وأعمالها المعدنية كوحدة متخصصة بتوفير أفضل منتجات وحلول الألمنيوم والنحاس المصنعة في دولة الإمارات.

ووفقاً لبيان صادر أمس، ستنضم شركة «دوكاب للألمنيوم»، ومصنع «دوكاب للنحاس»، تحت مظلة الشركة الجديدة.

وستعمل «دوكاب للمعادن» على تلبية احتياجات عملائها، خصوصاً الشركات في مجال التصنيع الكهربائي.

وقال رئيس مجلس إدارة «دوكاب»، الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، إن «إطلاق (دوكاب للمعادن) يأتي تماشياً مع نمو أعمالنا في هذا المجال، ولذلك تم تخصيص فريق لتلبية احتياجات العملاء في ضوء ما شهدناه من طلب قوي على المنتجات المعدنية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم».

من جهته، قال المدير العام الذي تم تعيينه لشركة «دوكاب للمعادن»، محمد الأحمدي: «باعتبارها شركة متخصصة بالكامل لخدمة هذا القطاع، ستسهم (دوكاب للمعادن) في تمكين مجموعة (دوكاب) من الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها».