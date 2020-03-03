لكي تصبح طياراً.. هذه هي التكاليف

المصدر: أزاد عيشو – دبي

تعتمد تكاليف دراسة الطيران على عوامل عدة، منها: أكاديمية الطيران نفسها، وطبيعة التدريب، وتوزيع الحصص الدراسية، فضلاً عن أداء الطالب في مختلف المراحل، والدورات المطلوبة للتأهيل النهائي.

وتبدأ كلفة دراسة الطيران في الولايات المتحدة، حتى يحصل الطالب على رخصة طيران تجاري، من 70 ألف دولار (نحو 257 ألف درهم)، تضاف إلى ذلك تكاليف الحصول على رخصة نقل جوي وساعات الطيران المطلوبة للتقديم في شركات الطيران، وهي 1500 ساعة طيران، ليصل إجمالي الكلفة إلى نحو 200 ألف دولار (نحو 734 ألف درهم)، وفقاً لأكاديمية "أكسفورد" للطيران.

ووفقاً لأكاديميات متخصصة في تدريس الطيران، تبدأ تكاليف الدورة تدريبية على الطيران التجاري بدوام كامل (والمعروفة باسم دورة متكاملة) في مدرسة طيران أوروبية من نحو80 ألف يورو (326 ألف درهم)، ترتفع وفقاً لساعات التدريب والتدرج للحصول على الشهادات المطلوبة لتولي قيادة الطائرات.

وللحصول على رخصة طيار تجاري في أستراليا، يكلف التدريب نحو 65 ألف دولار (نحو 238 ألف درهم)، وتستغرق الدراسة نحو 18 شهراً، لكن بعد هذه المرحلة سيحتاج الطالب إلى المزيد من التدريب للحصول على رخصة نقل جوي، ليصبح مؤهلاً للحصول على وظيفة خطوط الطيران، وهذا التدريب سيضاعف المبلغ.

والتدريب المتكامل هو نظام دراسي مكثف بدوام كامل، إذ تتم دراسة جميع المواد والتدريب على الطيران في مكان واحد مع مؤسسة تعليمية واحدة، في حين أن التدريب بنظام الوحدات يعني تعلم الطيران على مراحل، وعادة تكون كلفة هذا التدريب أقل من التدريب المتكامل، لكنه يستغرق العديد من السنوات.