«الإسلامي للتنمية» يُدرج صكوكاً بملياري دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رحبت بورصة «ناسداك دبي» بإدراج صكوك بقيمة ملياري دولار من قبل البنك الإسلامي للتنمية، البنك التنموي المتعدد الأطراف، والذي يعمل على دعم مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات الإسلامية حول العالم.

وأفادت «ناسداك دبي»، في بيان أمس، بأن صكوك البنك الإسلامي للتنمية المدرجة فيها، التي تم تسعيرها على أساس نسبة ربح سنوية 1.809% ولمدة خمس سنوات، تعد الأكبر على الإطلاق من حيث القيمة، ما يجعل البنك الجهة الرائدة في إصدار الصكوك من حيث القيمة في البورصة، بقيمة إجمالية تبلغ 15.64 مليار دولار.

وكانت أول عملية إدراج صكوك للبنك في البورصة بقيمة مليار دولار تمت في عام 2015.

وبلغ مجموع الإدراجات حتى الآن 12 إدراجاً، حيث تشتمل هذه الإدراجات على ثلاثة صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار لكل منها، وصكوك بقيمة 1.3 مليار دولار، إضافة إلى أربعة صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار لكل منها، فضلاً عن صكوك بقيمة 650 مليون يورو، وصكوك بقيمة 1.1 مليار يورو.

وتشمل أنشطة البنك الإسلامي للتنمية في بلدان الأعضاء الـ57، إقامة شراكات تعاونية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ وتنمية المهارات وتعزيز تبادل المعرفة، والتركيز على العلوم والتكنولوجيا والحلول القائمة على الابتكار لمواجهة التحديات التي تُعيق التنمية، علاوة على تعزيز التنمية العالمية التي تدعمها هياكل التمويل المستدام المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

يشار إلى أن دبي تعد واحداً من أكبر المراكز العالمية لإدراج الصكوك من حيث القيمة، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية في الوقت الحالي 68.355 مليار دولار.