«أراضي دبي» تكرّم 54 وسيطاً ومكتباً عقارياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي «أراضي دبي»، 54 وسيطاً ومكتباً عقارياً (23 وسيطاً و31 مكتباً للوساطة العقارية)، وتم كذلك تكريم 11 مقيماً وشركة عاملة في مجال التقييم، وذلك خلال حفل أقامته مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أخيراً.

وشملت قائمة المكرمين شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إحدى شركات الوساطة العقارية الرائدة في الإمارات، تقديراً لمساهماتها في الارتقاء بقطاع العقارات في الإمارة خلال العام الماضي، ولجهودها في تشجيع الاستثمار العقاري والتزامهم بالقوانين والتنظيمات وشرف المهنة.

وحضر الحفل مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، سلطان بطي بن مجرن، ونائب مدير عام الدائرة، جمعة بن حميدان، والمدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، المهندس مروان بن غليطة.

وتسلم رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، جائزتين خلال الحفل الذي شهد حصول الشركة على جائزة عن فئة تصنيف 3 نجوم، وأخرى لحصولها على المركز الفضي.

وقال وليد الزرعوني: «نحن فخورون بهذا التكريم لا سيما أنه من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأمر الذي يعتبر تقديراً خاصاً للشركة، يسهم في تحفيزها على بذل المزيد من الجهود لتقديم خدمات متميزة للعملاء»، متوقعاً أن تشهد السوق العقارية في دبي طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة بدعم من بدء العد التنازلي لمعرض إكسبو 2020.

يشار إلى أنه يتم تصنيف الوسطاء العقاريين بناءً على معايير معتمدة، تتضمن المساهمة المجتمعية والتوطين في تصنيف الوسطاء العقاريين، وعدد وقيمة المبيعات، وسعادة المتعاملين، والالتزام بالأنظمة واللوائح، وخبرة الوسيط العقاري.

وبحسب بيانات الدائرة، بلغت القيمة الإجمالية للمبايعات المسجلة عن طريق الوسطاء العقاريين أكثر من 14 مليار درهم، واستحق الوسطاء ما يزيد على 301 مليون درهم كعمولات على أنشطتهم.

ويعمل في السوق حالياً 41 مكتباً للتقييم العقاري يعمل من خلالها 81 مقيماً عقارياً أنجزوا 2060 شهادة تقييم، وبلغ إجمالي قيمة المعاملات الصادرة من شركات التقييم العقاري أكثر من 7.9 مليارات درهم.