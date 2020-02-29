اعتماد تطبيق الهوية الرقمية للتسجيل والترخيص التجاري

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفاد قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي بأنه سيتم التعطيل النهائي للتسجيل في منصة (DubaiID) لجميع خدمات التسجيل والترخيص التجاري بتاريخ 30 أبريل المقبل، داعياً المتعاملين إلى اعتماد تطبيق الهوية الرقمية (UAE Pass) بدلاً من منصة (DubaiID).

وأشار القطاع إلى أن منصة الهوية الرقمية، تعد أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار لحلول الهوية والتوقيع الرقمي، تسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين.

وبيّن أن المنصة تركز على تحسين تجربة المستخدمين من خلال تبسيط عمليات تسجيل الهوية والتوثيق الرقمي، حيث تقدم الهوية الرقمية حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

وأوضح قطاع التسجيل أن تطبيق الهوية الرقمية (UAE Pass) يتوافر عبر منصتي «آيتونز» iTunes و «غوغل بلاي» Google Play، لافتاً إلى أنه يمكن للمتعامل الاشتراك بالتطبيق عن طريق ثلاث خطوات، تتضمن: مسح بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالمتعامل، والتحقق من رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني الخاص به، ثم تحديد كلمة سر خاصة بالهوية.

ويهدف التطبيق إلى خدمة أهداف حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي والتخلص من المعاملات الورقية، علاوة على تحويل دبي إلى مدينة ذكية رائدة إلى الأمام، وجعل حياة الناس أكثر سهولة وسعادة، فضلاً عن توفير عناء عمليات إنشاء العديد من الحسابات، وتذكر كلمات المرور أمام المستخدمين، وتحسين معايير الأمان وسرية المتعاملين عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت، الأمر الذي يزيل فعلياً إحدى أهم العقبات التي تحول دون تحقيق الأتمته والرقمنة على نطاق واسع.