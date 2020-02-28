دبي تستضيف احتفال غرفة التجارة الدولية بمئوية تأسيسها

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

احتفلت غرفة التجارة الدولية بالذكرى المئوية لتأسيسها في حفل حاشد أقيم في دبي، أمس، وذلك بعد اختيار دبي المدينة الوحيدة في الشرق الأوسط للاحتفال بذكرى التأسيس المئوية لهذه المؤسسة العريقة، حيث دشنت غرفة تجارة وصناعة دبي خلال الحفل رسمياً استعداداتها لاستضافة المؤتمر الـ12 لغرف التجارة العالمية في فبراير 2021.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، في كلمته الرئيسة، على الدور الرائد الذي تلعبه غرفة التجارة الدولية في تيسير حركة التجارة والاستثمار العالمي، وتحقيق التكامل وتقريب وجهات النظر في ما بين الحكومات والمؤسسات الدولية المعنية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.

وقال الشحي إن دولة الإمارات منذ تأسيسها تبنت منهج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ونجحت في تقديم نموذج يحتذى به عالمياً في تحقيق تناغم إيجابي في ما بين المؤسسات الحكومية والخاصة، يحقق المنفعة المتبادلة ويخدم الأهداف التنموية للدولة.

وخلال كلمته الترحيبية التي ألقاها خلال الحفل، أكد المدير العام لـ«غرفة دبي»، حمد بوعميم، أن اختيار دبي للاحتفال بمئوية غرفة التجارة الدولية التي تمثل عالم المال والأعمال العالميين، يعكس السمعة الرائدة للإمارة كوجهة عالمية للأعمال، معتبراً أن دبي تتشارك مع غرفة التجارة الدولية أهدافها في دعم التجارة، وتهيئة بيئة محفزة لنمو الأعمال.

ولفت بوعميم إلى أن تنظيم المؤتمر الـ12 لغرف التجارة العالمية سيتزامن مع تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، ما سيتيح فرصاً كبيرة للمشاركين في المؤتمر لحضور أكبر وأضخم حدث عالمي على الإطلاق.

من جهته، قال الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، جون دينتون، خلال جلسة نقاشية، إن «احتفالنا بمئوية غرفة التجارة الدولية سلط الضوء على التزامنا الأساسي بمساعدة قطاع الأعمال في أنحاء العالم كافة على خلق مستقبل مستدام وأكثر شمولية».

«غرفة دبي» تدشن استعداداتها لمؤتمر غرف التجارة العالمية في فبراير 2021.