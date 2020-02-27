«إينوك» تزوّد «إديميتسو» اليابانية بزيوت التشحيم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت مجموعة «إينوك» اتفاقية مع شركة «إديميتسو» اليابانية لتزويد وتوزيع منتجات زيوت التشحيم في دولة الإمارات والدول المجاورة.

وأوضحت المجموعة في بيان أمس، أن الاتفاقية تتيح لـ«إينوك» إنتاج زيوت التشحيم لصالح «إديميتسو» وعملائها، بما في ذلك مصنعو المعدات الأصلية الخاصة بعلامة «تويوتا»، إضافة إلى إدارة عمليات تزويد وتوزيع منتجات الزيوت، إذ سيتم مزج الزيوت في مصنع «إينوك للزيوت والشحوم» (ELOMP) بهدف ضمان سير عمليات الإنتاج والتزويد والخدمات بسلاسة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «الاتفاقية الموقعة مع (إديميتسو) تعكس حجم ومستوى إمكاناتنا الكبيرة في قطاع الزيوت، في الوقت الذي نواصل فيه تنويع محفظة منتجاتنا وتطوير إمكاناتنا الصناعية في هذا المجال، الأمر الذي ينسجم مع استراتيجية دبي الصناعية الهادفة إلى دعم عمليات التصنيع المحلية».

وأضاف: «نحن فخورون بقدرة المجموعة على تقديم خدمات ومنتجات وفق أعلى معايير الجودة، وتواكب أفضل ممارسات السلامة العالمية، ويجسّد تعاوننا مع (إديميتسو) ثقة شركائنا بقدرتنا على تنفيذ مختلف العمليات بكفاءة عالية، وتقديم أفضل الخدمات على امتداد 60 سوقاً حول العالم».

من جهته، قال مدير عام «إديميتسو للزيوت» الشرق الأوسط وإفريقيا، غانيسات ماهاديفات، إن «شراكتنا مع (إينوك) تمثل نقلةً نوعية نحو تعزيز حضورنا في المنطقة، وتسهم بشكل رئيس في تحقيق خططنا الطموحة الرامية لتوسعة نطاق أعمالنا في الشرق الأوسط وإفريقيا».

يُشار إلى أن مصنع «إينوك للزيوت والشحوم» في الفجيرة، يُعد من أكثر المنشآت الصناعية إنتاجيةً على مستوى القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يمثّل رافداً لالتزام المجموعة بتزويد عملائها بأفضل المنتجات والخدمات، مع برنامج متكامل لما بعد البيع يتضمن الدراسات التحليلية.

ويضم المصنع مرافق وتقنيات لمزج الزيوت تتيح القدرة على إنتاج مجموعة متكاملة من الزيوت ومواد التشحيم تغطي الاستخدامات كافة.