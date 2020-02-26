«جي إف إتش» تُدرج صكوكاً بـ 300 مليون دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرع رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية، جاسم الصديقي، أمس، جرس افتتاح السوق احتفالاً بإدراج المجموعة صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي.

وأفادت «ناسداك دبي»، في بيان، بأن هذا الإدراج يعد إنجازاً مهماً للمجموعة، حيث تنضم إلى أسواق رأس المال والسندات الدولية، مشيرة إلى أن إصدار الصكوك يهدف إلى دعم خطط النمو والتوسع في الأنشطة والمشروعات الحالية والمستقبلية لمجموعة «جي إف إتش»، الواقع مقرها في البحرين، معززة بذلك مركزها المالي وتمويل المرحلة التالية من مسيرة نموها.

ولفتت إلى أن هذه الصكوك لقيت إقبالاً واسعاً حيث تجاوز حجم الاكتتاب 2.5 ضعف الحجم المعروض، مع إجمالي قيمة 750 مليون دولار، موضحة أنه تم تخصيص 53% من الإصدار للمستثمرين الإقليميين و47% للمستثمرين الدوليين، فيما شكّل مديرو الصناديق الاستثمارية 61% من المستثمرين، في حين كانت نسبة 39% من نصيب المؤسسات المالية. وتبلغ مدة الإصدار خمس سنوات.

وقال الصديقي إن «إدراجنا للصكوك في منصة تداول عالمية ذات كفاءة عالية ومعايير دولية كـ(ناسداك دبي)، سيعطي المجموعة حضوراً عالمياً بين المستثمرين المحليين والدوليين، الذين تعكس استجابتهم الإيجابية لهذا الإدراج ثقتهم القوية بالمجموعة، ومعرفتهم بإمكاناتها المستقبلية».

من جانبه، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «هذا الإدراج من قبل (جي إف إتش)، إحدى أبرز المؤسسات المالية في المنطقة، يعزز العلاقة العريقة والمتنامية بين الأسواق المالية في البحرين ودبي».