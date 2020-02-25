تعليق مؤقت لرحلات "طيران الإمارات" إلى البحرين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال متحدث باسم طيران الإمارات؛ إنه نظراً لتعليق الخدمات الجوية مؤقتاً بين دبي والبحرين، فقد ألغيت الرحلات "ئي كيه 837/838" و"ئي كيه 839/840" و"ئي كيه 833/834" و"ئي كيه 835/836" يومي 25 و26 فبراير الجاري.

وأضاف المتحدث في بيان "نرجو من متعاملينا زيارة الموقع emirates.com للحصول على آخر التحديثات، كما ندعو المتعاملين المتأثرين التواصل مع وكيل سفرهم أو أحد مكاتب طيران الإمارات لإعادة حجز تذاكرهم أو إلغائها".

وتابع "نراقب الموقف عن كثب ونحرص على تزويد متعاملينا بمعلومات وافية عن أي تغييرات أخرى قد تطرأ على عملياتنا؛ ونعتذر عن أي إزعاج نتيجة لهذا الوضع الخارج عن إرادتنا".