تفادي الاحتيال عبر الهاتف

المصدر: إعداد:أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

في عملية الاحتيال عبر الهاتف، يدّعي المحتال بأنه يتصل من مؤسسة شرعية أو قانونية من أجل التحقق من بياناتك الشخصية في السجلات الرسمية أو لتقديم الجوائز. وقد ينتحل المجرمون هوية المتصلين، ليبدو الاتصال شرعياً، لذلك ينبغي الحرص على عدم إعطاء أي معلومات مهمة لأي شخص عبر الهاتف دون سبب مقنع، والطلب من الشخص المتصل تأكيد هويته عبر التحقق منه بعملية حديثة قمت أنت بها لدى البنك، ثم التواصل مع البنك مباشرة في حال ساورتك أي شكوك بخصوص المكالمة.

ووفقاً لبنوك عاملة في السوق المحلية، يجب تجنب إعطاء المعلومات المرتبطة بالبطاقة المصرفية، وكلمة المرور والرقم السري لبطاقة الائتمان المكون من ثلاثة أرقام موجودة على الوجه الخلفي للبطاقة، كما ينبغي عدم إعطاء رقم التعريف الشخصي والحساب، وعدم الاستجابة لبريد صوتي أو اتصالات تطلب منك زيارة موقع إلكتروني أو الاتصال برقم هاتفي من أجل حل مشكلة في الحساب.