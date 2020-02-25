ارتفاع قيمة الدرهم مقابل عملات أهم 10 شركاء للاستيراد والتصدير

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

حقق سعر صرف الدرهم ارتفاعاً مقابل عملات أهم 10 شركاء استيراد لدولة الإمارات من البلدان غير المرتبطة بالدولار، وبنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 0.34% على أساس سنوي مع نهاية عام 2019.

وازداد سعر صرف الدرهم خلال الربع الأخير من عام 2019 أمام أهم عملات 10 شركاء تصدير من البلدان غير المرتبطة بالدولار وغير المصدرة للنفط، حيث وصلت نسبة الارتفاع على أساس ربع سنوي 0.18%، و0.08% على أساس سنوي.

وأظهر تقرير المراجعة الربعية الصادر عن المصرف المركزي، أمس، أن أسعار الصرف الثنائية تشير إلى ارتفاع الدرهم على أساس ربع سنوي أمام عملات أهم 10 شركاء استيراد من البلدان غير المرتبطة بالدولار، باستثناء الجنيه الإسترليني، والدونغ الفيتنامي، والوون الكوري. وهذه الدول هي على الترتيب: الصين، والهند، واليابان، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وفيتنام، وإيطاليا، وفرنسا، وسويسرا، وكوريا الجنوبية.

أما شركاء التصدير فهي دول: الهند، وتركيا، والكويت، والعراق، وسويسرا، والصين، ومصر، وهولندا، وسنغافورة، وألمانيا.