«دو» توفر لمتعامليها هواتف «سامسونغ غالاكسي زد فليب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توفير أحدث ابتكارات «سامسونغ» في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي «سامسونغ غالاكسي زد فليب» Galaxy Z Flip لعملائها في الإمارات، كما أعلنت الشركة عن إطلاق عملية الطلب المسبق على هواتف «غالاكسي إس 20» Galaxy S20، حيث يمكن لعملاء الشركة طلب الهواتف الجديدة عبر الإنترنت من www.du.ae، أو عبر زيارة أي من متاجر «دو» للتجزئة، حتى الخامس من مارس المقبل، وأكدت الشركة أن الأجهزة الجديدة توفر تجارب اتصال استثنائية بفضل توافقها مع تقنية الجيل الخامس.

وأشارت في بيان، أمس، إلى أنه يمكن للمتعاملين الحصول على الهواتف الجديدة، ابتداءً من 155 درهم شهرياً لهواتف «غالاكسي إس 20»، أما هاتف «غالاكسي زد فليب» فهو متوافر الآن بـ220 درهماً شهرياً.