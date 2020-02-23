«كهرباء الشارقة» تخفّض قيمة التأمين على السكن 50%

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، لقاء تشاورياً موسعاً مع مجموعات العمل القطاعية، للاطلاع والاستماع لملاحظاتها والتحديات التي تواجهها، للوصول لأفضل النتائج في دعم العمل الاقتصادي بالإمارة.

وأكدت «غرفة الشارقة» في بيان، أمس، أن اللقاء يأتي في إطار التزامها برعاية مصالح قطاعات الأعمال الخاصة، بهدف تطوير أنشطتها وحفظ مكتسبات أعضائها.

وفي استجابة فورية لمطلب ممثلي القطاع العقاري بإعادة النظر في قيمة التأمين الخاص بخدمات الهيئة للفلل والمنازل، أصدر رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، خلال الاجتماع، قراراً بخفض قيمة التأمين لهذه الفئات بنسبة 50%، لتشجيع القطاع على النمو، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات والالتزام بمسؤوليتها المجتمعة تجاه كل الفئات.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، أن اللقاء يأتي في إطار الحرص المشترك بين «غرفة الشارقة» وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، لتعزيز التواصل الدائم مع ممثلي القطاع الخاص في الإمارة، للتعرف عن قرب إلى واقع مختلف القطاعات الاقتصادية، والتشاور حول الفرص التي تتيح لهم النمو والازدهار، والمنافسة بشكل أكبر في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

بدوره، أكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن الهيئة تعمل وفق سياسة محددة تتسم بالصدقية والمرونة والتميز، وتحرص على بناء علاقات استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تلتزم بأفضل الممارسات وأعلى معايير الشفافية في علاقتها مع الشركاء والمتعاملين، فضلاً عن تبني ثقافة الإبداع والابتكار لتطوير الخدمات ورفع كفاءتها.

«غرفة الشارقة» ملتزمة برعاية مصالح قطاعات الأعمال.

هيئة كهرباء ومياه الشارقة تلتزم بأعلى معايير الشفافية.