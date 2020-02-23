«حديد الإمارات» تُكرّم 900 موظف من ذوي الخدمة الطويلة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت شركة حديد الإمارات، التابعة للشركة القابضة العامة (صناعات)، حفلاً لتكريم موظفيها من ذوي الخدمة الطويلة، نظير إسهاماتهم في إنجاز الكثير من المشروعات التي عززت من مكانة الشركة وطورت منتجاتها وخدماتها.

وأفادت الشركة، في بيان لها، أمس، بأنها كرمت 900 موظف وموظفة ممن أمضوا فترة طويلة في العمل راوحت بين 10 و27 سنة، وكانوا فيها شركاء فاعلين في تطور مسيرة عمل «حديد الإمارات» في شتى المجالات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة حديد الإمارات»، المهندس سعيد غمران الرميثي، إن المورد البشري يشكل العمود الفقري والأساس لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكداً أن تكريم الموظفين من ذوي الخدمة الطويلة يأتي اعترافاً بالجميل والجهود الكبيرة التي بذلت لتحقيق قفزة نوعية في آلية عمل الشركة، والإسهام في دعم وتوجيه الموظفين الجدد ضمن فريق العمل في «حديد الإمارات».