دبي تستضيف «المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان» ديسمبر المقبل

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

عقدت غرفة تجارة وصناعة دبي اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي البعثات الدبلوماسية لدول الآسيان في الدولة، وذلك مع انطلاق استعدادات الغرفة لتنظيم الدورة الأولى من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان، الذي ستنظمه الغرفة خلال الفترة من التاسع إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك على هامش معرض «إكسبو 2020 دبي».

وحضر الاجتماع الذي عقد أخيراً في مقر الغرفة، قناصل دول ماليزيا وإندونيسيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند والسكرتير الثاني في سفارة بروناي، إضافة إلى ممثلين دبلوماسيين آخرين، حيث أطلعهم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، على استعدادات الغرفة لاستضافة هذا الحدث المهم الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة، باعتباره منصة حوارية مثالية لاستكشاف فرص الاستثمار والتعاون المشتركة، وتعزيز التبادل التجاري، وترسيخ مكانة دبي كبوابة للاستثمارات من وإلى أسواق دول الآسيان.

وأشار بوعميم، في حديثه أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية لدول الآسيان، إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أسواق دول الآسيان، باعتبارها كتلة اقتصادية مهمة يبلغ حجم إجمالي ناتجها المحلي 2.9 تريليون دولار أميركي، في حين أن تجارة دبي غير النفطية مع دول الآسيان تخطت 21 مليار دولار (77.2 مليار درهم) في عام 2018.

ولفت إلى أن اختيار دول الآسيان جاء بعد دراسة مستفيضة، أظهرت القدرات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الأسواق على صعيد الفرص الاستثمارية وإمكانات النمو، مؤكداً على وجود آفاق للتعاون والشراكات الاقتصادية المشتركة في قطاعات الصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والتعدين والطاقة والعقارات والبناء والتشييد. وأضاف: «ما يميز المنتدى أنه سيقام في معرض (إكسبو 2020 دبي)، حيث سيكون العالم موجوداً في دبي، ودول الآسيان جميعها أكدت مشاركتها في معرض (إكسبو)، ما سيعزز من فرص الحوار الناجح، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك، حيث نتطلع ليكون المنتدى منصة استثنائية لحوار بنّاء بين القطاعين العام والخاص من الجانبين، يعود بنتائج إيجابية على المشهدين التجاري والاستثماري».

منتديات الأعمال العالمية

يعتبر المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان، الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جزءاً من سلسلة منتديات الأعمال العالمية التي أطلقتها غرفة دبي، حيث تشكل هذه المنتديات جزءاً من جهود غرفة دبي لاستعراض ومناقشة أهم فرص النمو والاستثمار والتجارة في القطاعات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.