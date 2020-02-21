شركات تطرح «المأكولات بمنظور جديد» في «غلفود 2020»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

شهد معرض «غلفود»، في دورته الـ25، التي اختتمت فعالياتها في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، مشاركة أبرز الشركات العالمية التي تتبنى الابتكار في عملها، مثل مشاتل الخضراوات والفواكه المعززة بالتكنولوجيا، ومشروبات الطاقة الجديدة في السوق، ومفاهيم تعبئة المياه المبتكرة التي تطرحها شركات إماراتية، وصولاً إلى بدائل اللحوم من مصادر نباتية غنية بالبروتين.

وأفاد مركز دبي التجاري العالمي، في بيان، بأن الشركات الرائدة عالمياً سلطت الضوء خلال المعرض على منظورها الجديد لقطاع المأكولات والمشروبات، تحت شعار «المأكولات بمنظور جديد»، احتفالاً باليوبيل الفضي للمعرض.

وأكد أنه بالنظر إلى تلك المشاركات فإن «غلفود 2020» نجح، من خلال تركيزه على المستقبل، في ترسيخ مكانته فعاليةً دوليةً بارزةً للاطلاع على أبرز التوجهات العالمية في قطاع المأكولات والمشروبات.