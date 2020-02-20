1.421 مليار دولار عائدات «دبي لصناعات الطيران» في 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «دبي لصناعات الطيران المحدودة» بأنها حققت إجمالي عائدات بلغ 1.421 مليار دولار(5.22 مليارات درهم) عن نتائجها المالية لعام 2019، مقارنة بـ1.436 مليار دولار (5.28 مليارات درهم) لعام 2018، كما حققت الشركة إجمالي أرباح (قبل الضرائب) بلغ 413.6 مليون دولار للعام الماضي، مقارنة بـ428.8 مليون دولار للعام السابق. وبلغت نسبة هامش الربح قبل الضرائب 29.1% خلال عام 2019 مقارنة بـ29.8% خلال عام 2018. وسجلت السيولة المتاحة 2.4 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ1.55 مليار دولار بنهاية العام السابق.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي لصناعات الطيران، إن نمو «(دبي لصناعات الطيران) في السنوات القليلة الماضية ساعد على تعزيز مساهمة قطاع الطيران في النجاح الذي تشهده دبي، حيث نفذت الشركة استراتيجيتها بفاعلية كبيرة، ما عزز مكانتها كشركة رائدة لتأجير الطائرات بمحفظة تضم أكثر من 400 طائرة. ونحن سعداء بالتقدم الذي أحرزته دبي لصناعات الطيران في ظل الدعم الذي تتلقاه من مؤسسة دبي للاستثمار».

من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة دبي لصناعات الطيران ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمار، خليفة الدبوس: «لقد ميزت دبي لصناعات الطيران نفسها في السوق من خلال تبنيها استراتيجية مختلفة، وقد ترجم ذلك إلى إيرادات مرتفعة ومستقرة ومكانة ريادية في السوق. وقامت مؤسسة دبي للاستثمار في عام 2019 بزيادة نسبة تملكها لشركة دبي لصناعات الطيران إلى 100%. ونحن سعداء بأداء الشركة حتى الآن ونتطلع إلى المزيد من النمو في أعمالها مستقبلاً».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «كان عام 2019 متميزاً بالنسبة لنا، حيث لاتزال مقاييس الربحية وكفاية رأس المال والسيولة لدينا قوية للغاية. وتلقينا في عام 2019 أكبر تفويض منفرد في القطاع لاستقطاب وإدارة الطائرات، ونجحنا في رفع نسبة ديوننا غير المضمونة، وعززنا حجم السيولة وحققنا مقاييس كفاءة هي الأعلى في فئتها».

2.4 مليار دولار حجم السيولة المتاحة بالشركة بنهاية العام الماضي.