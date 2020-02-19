شركات تستبعد تأثر الأسواق المحلية بارتفاع أسعار السكر عالمياً

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت شركات لتجارة وتوريد السكر بأن أسعار السكر العالمية شهدت ارتفاعات جاوزت 19% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وذلك وفقاً لبيانات التداولات الحديثة في بورصة لندن.

وأوضحت الشركات لـ«الإمارات اليوم» أن السبب الرئيس في زيادة الأسعار يعود إلى نقص الإنتاج في دول موردة للسكر، لاسيما تايلاند، متوقعة أن ينعكس ذلك أيضاً بزيادات إضافية تراوح بين 4 و5% حتى أبريل المقبل، لكن الشركات استبعدت تأثر الأسواق المحلية بارتفاع أسعار السكر فوراً مع وجود مخزون كبير، وزيادة حدة المنافسة بين الشركات العاملة بالقطاع.

نقص الإنتاج والتوريد

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «مانلي» لتجارة وتوريد السكر، نياز هاشم ميمون، إن أسعار السكر في الأسواق العالمية شهدت زيادات جاوزت 19% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، موضحاً أنها ارتفعت من نحو 360 دولاراً للطن الوحد لتصل حالياً إلى 429 دولاراً للطن.

وبيّن ميمون أن ذلك يرجع إلى نقص الإنتاج والتوريد عالمياً، لاسيما من تايلاند التي تراجعت عمليات التوريد منها بما يجاوز ثلاثة ملايين طن خلال الفترة الأخيرة، متوقعاً أن تشهد الأسواق العالمية انخفاضات إضافية بنسب بين 4 و5% حتى أبريل المقبل.

وأضاف أن من الصعب تحديد انعكاس ذلك على الأسواق المحلية حالياً مع توافر مخزون بكميات كبيرة، وارتفاع حدة المنافسة بين الشركات الموردة.

أسعار البيع

من جهته، اتفق مساعد المدير العام في شركة «وارين إنترناشونال»، لتجارة السكر، فؤاد خان، مع ميمون، بأن نقص الإنتاج في عدد من الدول الموردة للسكر، خصوصاً تايلاند، انعكس على رفع الأسعار بنسب وصلت إلى 19% منذ بداية العام الجاري.

كما توقع خان أن تشهد الأسواق العالمية ارتفاعات إضافية حتى منتصف عام 2020، بنسب تراوح بين 4 و5%، لكنه استبعد من أن تنعكس تلك الزيادات على أسعار البيع بالتجزئة للمستهلكين في الأسواق المحلية بشكل فوري حالياً، مع توافر مخزون كاف، لاسيما لدى شركات تجارة التجزئة الكبيرة في الدولة، إضافة إلى حدة المنافسة بين منافذ التجزئة في طرح عروض على السكر واستيعاب أي متغيرات.

زيادات تدريجية

بدوره، أوضح المؤسس والمدير لشركة «جرين لييف» لتجارة وتوريد السكر، هارشفير سينج سوني، أن الزيادات السعرية للسكر عالمياً جاءت بشكل تدريجي منذ بداية العام الجاري، مع كون عمليات الإنتاج والتوريد من الدول أقل في نسبتها مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد عمليات توريد كبيرة، انعكست على خفض الأسعار عالمياً.

توقعات

قال المؤسس والمدير لشركة «جرين لييف»، هارشفير سينج سوني، إن من الصعب التنبؤ بمعدلات أسعار السكر حتى نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن من الممكن ألا تستمر بالارتفاع، وتعود إلى التراجع قبل نهاية العام.

وأضاف سوني أن انعكاس تلك الزيادات على أسعار البيع للمستهلكين في أسواق التجزئة بالأسواق المحلية سيستغرق بعض الوقت، مستبعداً أن يظهر ذلك بشكل فوري.

المخزون الكبير من السكر في الأسواق المحلية وزيادة المنافسة انعكسا على عدم رفع الأسعار.