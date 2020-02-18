«اللحوم النباتية» والأغذية المعززة بفيتامينات.. توجهات عالمية في «غلفود 2020»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

شهدت فعاليات معرض الخليج للأغذية «غلفود 2020» عرض منتجات نباتية بقيم غذائية تعادل الموجودة في اللحوم الحيوانية، يطلق عليها اسم «اللحوم النباتية»، في ما عرضت شركات منتجات غذائية معززة بفيتامينات، وأصنافاً لخضراوات وفواكه شبه عضوية.

وأكد مسؤولو شركات لـ«الإمارات اليوم» أن المنتجات غير التقليدية المطروحة من أحدث الاتجاهات السائدة عالمياً، وتلبي طلباً متنامياً من قبل المستهلكين.

لحوم «نباتية»

وتفصيلاً، قال مدير شركة «مييت ليس فارم» البريطانية، دريك سنو، إن شركته طرحت عبر منصتها في «غلفود 2020» منتجات نباتية تتضمن فيتامينات بقيم غذائية تعادل الموجودة في اللحوم الحيوانية، لافتاً إلى أن تلك المنتجات تتوافر في أسواق الدولة، وتعد من الاتجاهات السائدة عالمياً كونها توفر منتجات بمذاق اللحوم.

وأوضح أن الشركة طرحت منتجات من النقانق، والبرغر تشبه اللحوم الحيوانية في الشكل والمذاق، مع إضافة فيتامينات وألياف خضراوات، ولذلك تعتبر صحية، خصوصاً لمن يعانون أمراضاً تمنعهم من تناول اللحوم الحمراء.

بدوره، قال المدير التجاري في شركة «جوين» الفرنسية، فيلب ليسفين، إن اللحوم «النباتية» من أحدث الاتجاهات في عالم الأغذية على المستوى الدولي، وتلبي طلباً استهلاكياً ينمو بشكل تدريجي.

وأوضح أن صناعة تلك النوعية من المنتجات تطورت بشكل كبير، وأصبحت تحتوي على قيم غذائية مرتفعة، وتوفر مذاقاً جيداً مماثلاً لمذاق اللحوم الحيوانية.

أغذية بفيتامينات

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات في شركة «فونتيرا» أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، محمد الجرواني، إن الشركة طرحت منتجات مدعمة بفيتامينات، لافتاً إلى أن ذلك من الاتجاهات الحديثة عالمياً في صناعة الأغذية الصحية.

خضراوات شبه عضوية

إلى ذلك، قالت مدير الانتاج في شركة «إيرو فريش فارم» الإماراتية، ماريا شوالا، إن الشركة عرضت أصناف خضراوات وفواكه شبه عضوية تزرع دون أسمدة صناعية وتعتمد الزراعة العمودية، لافتة إلى أن تلك المنتجات تناسب نظم الأغذية الصحية التي ينمو الطلب عليها. وأضافت أن منتجات الشركة تباع في أسواق الإمارات حالياً، مشيرة إلى زراعة أصناف من الخضراوات والورقيات والفراولة، بالاعتماد على الأنظمة العمودية في الزراعة.

من جانبه، قال مدير المبيعات والعمليات في شركة «المدار فارمز» الإماراتية، مصطفى سليمان، إن الشركة تعرض خضراوات شبه عضوية تزرع دون كيماويات ودون تربة، مقارنة بالخضراوات العضوية التي تعتمد على التربة في زراعتها.

زيوت عضوية

قال مدير التطوير في شركة «بيلا ريجيا»، هادي أنان، إن شركته طرحت في «غلفود 2020» زيوتاً عضوية، مبيناً أن تلك المنتجات تشهد تطوراً في صناعتها، وطلباً متنامياً من قبل المستهلكين، مع ارتفاع الوعي بأهمية الاعتماد على تلك النوعية من المنتجات، لا سيما في الأغذية الصحية.