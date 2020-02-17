4.4 مليارات درهم استثمارات الأغذية في "خليفة الصناعية"

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد المدير التجاري في مدينة خليفة الصناعية، "كيزاد"، خالد المرزوقي، بأن "إجمالي قيمة الاستثمارات بقطاع الأغذية في المدينة بلغ أخيرا 4.4 مليارات درهم"، لافتا إلى أنه "من المتوقع استقطاب استثمارات جديدة بمجمع الأغذية بالمدينة تصل إلى نحو 300 مليون درهم خلال العام الجاري، بحسب مبادرات واتفاقيات قيد الخطوات الاجرائية".

وأشار في تصريحات صحافية اليوم على هامش المشاركة في فعاليات معرض الخليج للأغذية، "غلفود 2020"، بمركز دبي التجاري العالمي، إلى أن "مجمع الأغذية بالمدينة استقطب استثمارات تصل قيمتها إلى 150 مليون درهم خلال عام 2019".

وقال المرزوقي، إن "مدينة "خليفة الصناعية" التابعة لموانىء أبوظبي، تضم حاليا أكثر من 100 شركة في قطاع الأغذية والمشروبات، تشمل 20 مصنعا و 10 شركات لوجستية بالقطاع، إضافة إلى شركات تعمل في تجارة وتوريد الأغذية، فيما تصل نسب الأشغال بمجمع الأغذية حاليا نحو 70% من إجمالي المساحة المتوفرة".

وكشف عن أن "المدينة تعتزم تنفيذ مبادرة جديدة للتوسع بالقرب من مجمع الأغذية، تشمل إقامة مرافق ومستودعات ومخازن مبردة بما يواكب نمو الطلب الاستثماري من شركات الأغذية على المدينة"، لافتا إلى أن "مبادرة التوسع الجديدة من المتوقع إنجازها خلال الربع الثالث من العام الجاري".

وأضاف المرزوقي أن"إجمالي الاستثمارات الصناعية بشكل عام في المدينة بلغت حتى الآن نحو 70 مليار درهم ، بعدد شركات يتجاوز 600 شركة".

وأوضح أن "خليفة الصناعية" تسعى لاستقطاب شركات من أمريكا الجنوبية ، لاسيما من البرازيل، بالإضافة إلى دول أخرى خلال العام الجاري".