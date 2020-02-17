حمدان بن راشد: دبي مركز تجاري رئيس في قطاع الأغذية عالمياً

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، في مركز دبي التجاري العالمي أمس، فعاليات الدورة 25 من معرض الخليج للأغذية «غلفود 2020»، الذي يحتفي العام الجاري باليوبيل الفضي له، تحت شعار «المأكولات بمنظور جديد».

وأكد سموه أن معرض «غلفود» يواصل دوره المحوري في تعزيز أواصر الصلة بين الدول والممولين، وفتح قنوات التوزيع للشركات ذات الصلة في القطاع، وتسليط الضوء على دبي بصفتها مركزاً تجارياً رئيساً في قطاع الأغذية على المستوى العالمي.

وشدّد سموه في كلمة ترحيبية بكتاب الدليل الإرشادي لفعاليات الدورة 25 من المعرض، على أن دبي تستمر في تعزيز مكانتها، وتدعيم دورها المهم في مجال إعادة تصدير الأغذية والتجهيزات الغذائية، ولذلك نتطلع العام الجاري إلى استقطاب عدد كبير من الزوّار والعارضين من حول العالم.

جولة تعريفية

واطلع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، خلال جولة تعريفية على أجنحة المعرض، وتعرّف على الإبداعات والتقنيات الجديدة التي تقدمها كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في القطاع.

ويستقطب المعرض المقام على مدار خمسة أيام حتى 20 فبراير الجاري، كبار الشخصيات والوزراء، ووفوداً تجارية ومنظمات محلية تسعى إلى استكشاف أهم الفرص التجارية التي توفرها منصة المعرض، لاسيما في ظل وصول إنفاق المستهلكين على منتجات القطاع إلى 7.2 تريليونات دولار سنوياً، وفق تقرير «غلفود» لتوقعات قطاع المأكولات والمشروبات العالمي.

وتشهد دورة العام الجاري من المعرض الذي يُعتبر معرضاً حصرياً للزوار العاملين في مجالات التجارة والأعمال، نقلة نوعية في الابتكارات على مستوى قطاع المأكولات والمشروبات، إذ تقدّم الجهات العارضة أحدث منتجاتها والنكهات المبتكرة، إضافة إلى إبداعات ثورية في القطاع، التي تُشكل بمجملها فرصاً مميّزة لإبرام صفقات مع الشركات المشاركة من أنحاء العالم.

الاستدامة والابتكار

وقالت نائب رئيس تنفيذي لشؤون إدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند، إن «غلفود 2020» سيركز على مجموعة من الموضوعات الأساسية التي تتمثّل في الطلب المتزايد على الاستدامة في قطاع المأكولات والمشروبات، فضلاً عن تحوّل توجهات المستهلكين، ونمو الطلب على المنتجات الغذائية النباتية.

ولفتت إلى أنه في ظل ارتفاع الوعي لدى المستهلكين، فإن القطاع يواجه حاجة ملحة لتطوير الابتكارات بوتيرة سريعة، وتوفير الغذاء الآمن للتعداد السكاني المتزايد عالمياً.

وأضافت أن المعرض يتيح في الذكرى 25 لانطلاقته، فرصة مثالية لمشاركة الخبرات، والتعاون من أجل تطوير حلول تدفع عجلة قطاع المأكولات والمشروبات، وتسهم في إيجاد مزيد من الفرص المستقبلية خلال العقد المقبل.

إلى ذلك، تنطلق «قمة غلفود للابتكار» في دورتها الثانية، اعتباراً من 17 فبراير وتستمر حتى 19 فبراير الجاري، مستقطبة نخبة من أبرز المتحدثين، لدراسة أحدث التحديات والفرص عبر أسواق المأكولات والمشروبات العالمية.

وتشمل الموضوعات المدرجة في جدول أعمال القمة، قضايا ملحّة مثل المطالبة بإيجاد بدائل لاستهلاك اللحوم، والتحديات التي تواجهها الهيئات التنظيمية للأغذية والمشروبات، بهدف مواكبة تطورات القطاع، والحاجة إلى تطوير حلول لتوفير بروتينات بديلة للمناطق التي تعاني التضخم السكاني، وتغير المناخ.

نكهات من العالم

تعود مسابقة «نكهات من العالم» إلى أجندة المعرض مع قائمة من الأسماء المبدعة في عالم الطهو، بما في ذلك الطهاة الحاصلون على نجمة «ميشلان»، بمن فيهم: ماسيمو بوتورا، وإيلينا ارزاك، وباكو بري، إضافة إلى ثنائي الطهو الشهير نيك وسكوت، مؤسسي مطعم «فولي» في دبي، والشيف جريجوار بيرجيه من مطعم «أوسيانو»، والشيف أكمل أنور من مطعم «3 فلس».

برنامج الشركات الناشئة

سيتيح برنامج «غلفود للشركات الناشئة» الفرصة أمام رواد الأعمال لمشاركة أفكار مبتكرة من شأنها رسم ملامح مستقبل غذائي أكثر استدامة لقطاع المأكولات والمشروبات، كما يقدّم المعرض للمبدعين الشباب المنصة المثالية لاستعراض منتجاتهم ونماذجهم الأولية الثورية.

بدورها، ستحتفي «جوائز غلفود للابتكار» بالعلامات التجارية المتميزة وتُكرمها، بينما ستأخذ فعالية «جولات الطهاة» الحاضرين في رحلة مخصصة يتعرفون خلالها إلى أحدث التوجهات في عالم الطهو.

- «قمة غلفود للابتكار» تناقش بدائل لاستهلاك اللحوم وتحديات هيئات الأغذية والمشروبات.