"الاتحاد العقارية": 80 مليون درهم ايرادات سنوية متوقعة من توسعة "الأوتودروم"

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت شركة "الإتحاد العقارية" المطور الرئيس لمنطقة "موتور سيتي"، والمدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، عن قرب إتمام عملية تمويل توسعة مشروع "الأوتودروم"، بقيمة تقارب 200 مليو ن درهم.

وأضحت أن المشروع سينتج عنه حسب الدراسات المالية والفنية المعدة من قبل شركة"ام اي اسوشيتد"، وشركة "ابيكس"، إيرادات سنوية متوقعة تصل إلى 80 مليون درهم، إضافة إلى الإيرادات السنوية من المرافق والمطاعم، وخدمات السيارات المرتبطة بالمشروع.

وأشارت الشركة في بيان لها على سوق دبي، اليوم، إلى أن المشروع سيسهم في نقل الموقع الحالي لحلبات السباق الفرعية في "الكارت دروم" إلى مشروع "الأوتودروم"، بحيث يتم لاحقا استثمار موقع الأرض الحالي لـ"الكارت دروم" وزيادة حجم محفظتها العقارية..

وأضافت أن التوسعة الجديدة ستحقق نقلة نوعية من حيث إعادة الزخم إلى "الموتورسيتي" وحلبات السباق في "الأوتودروم"، بالإضافة لتقديم مجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة بمحبي هواية قيادة السيارات، وتوفير المرافق الترفيهية المتنوعة".

وذكرت أنه من جهة أخرى، فأن شركة "سيرفيو" التي تعمل في مجال إدارة المرافق و المملوكة بالكامل لـ"الاتحاد العقارية"، قد حقق ايرادات سنوية قدرها 216 مليون درهم.