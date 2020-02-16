العور: تدوين قيم غير حقيقية للإيجار بالعقود يضرّ بالسوق

المصدر: عبير عبدالحليم وأحمد الشربيني ومدحت السويفي إمارات الدولة

قال الخبير العقاري رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة «ميداليون أسوسيات»، مسعود العور، إن «تدوين قيم إيجارية في العقود بخلاف الواقع، يمكن النظر اليه باعتباره في اطار التفاهم الثنائي بين المالك والمستأجر، إلا أن مثل هذه الممارسات تضرّ بالسوق العقارية وأطرافها، لأنها تسجل قيمة إيجارية غير حقيقية وتؤدي الى تسجيل بيانات خاطئة وغير واقعية لدى دوائر البلدية وأجهزة التسجيل العقاري».

ونوه العور، بأن هذه الممارسات أيضاً تضر بالحالة الاقتصادية العامة، لأنها تعطي صورة خاطئة عن قطاع اقتصادي مهم يؤثر في غيره من القطاعات بشكل مستمر.