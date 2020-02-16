«إن زد إم بي» تستعرض الوجبات الخفيفة والألبان النيوزيلاندية

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تعتزم شركة «إن زد إم بي» العالمية من «شركة فونتيرا العالمية» المتخصصة في منتجات مشتقات الألبان، عرض مجموعة من منتجات فئة الوجبات الخفيفة خلال فعاليات «غلفود 2020».

وستتيح «إن زد إم بي» لزوار المعرض، فرصة التعرّف إلى حلولها ومنتجاتها وتجريبها بشكل مباشر.

كما تسلط الضوء على العروض التي يُقدمها جناح نيوزيلندا، من خلال تجربة المزرعة التفاعلية عبر تقنية «الواقع المعزز»، التي ستتيح للزوار الاطلاع على أحدث منتجات الألبان في نيوزيلندا. وأشار مدير المبيعات لدى «فونتيرا» في الشرق الأوسط وإفريقيا، سيمون بنفولد، إلى الاستخدام واسع النطاق لمنتجات ومكونات الألبان في عمليات تصنيع الوجبات الخفيفة.