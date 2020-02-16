«أبفيلد» تعزز حضورها في المأكولات الصحية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت شركة «أبفيلد» العالمية، المتخصصة في إنتاج السلع الاستهلاكية المدعمة بالعناصر النباتية، أنها تسعى إلى تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تشهد إقبالاً متزايداً على خيارات المأكولات النباتية والصحية الخالية من اللحوم.

وقال المدير العام لشركة «أبفيلد» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رينير فيرمان، إن «أبفيلد» تتميز بكونها جهة استشارية متخصصة بقطاع المأكولات المحضرة من مكونات نباتية والمشروبات الصحية، استناداً إلى حضورها اللافت على مستوى القطاع ومسيرتها الحافلة بالابتكار، إضافةً إلى التزامها برسم ملامح جديدة لعالم المأكولات.