شركات ناشئة تطرح حلولاً لتحديات إدارة الطاقة والمشتريات ومساعدة المرضى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عرضت شركات ناشئة في دبي حلولها لمعالجة عدد من التحديات في مجال إدارة الطاقة والمشتريات ومساعدة المرضى، وذلك خلال فعاليات برنامج «شبكة شراكات الأعمال»، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي أخيراً.

وتفصيلاً، نجحت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال في جمع عدد من الشركات الناشئة في مشاريع مشتركة مع عدد من الشركات الرائدة في الدولة، في ختام الدورة الرابعة من برنامجها «شبكة شراكات الأعمال».

وأكدت الغرفة في بيان أمس، أنه جرى الإعلان عن التعاون الجديد خلال مشاركة «دبي للمشاريع الناشئة» في «مؤتمر ستيب 2020» الذي اختتمت فعالياته أخيراً بمدينة دبي للإنترنت.

وشارك في الدورة الرابعة من برنامج شراكات الأعمال ثلاث شركات رئيسة في إمارة دبي هي بنك الإمارات دبي الوطني، و«ميديكلينك» الشرق الأوسط، وشركة «سوميتومو كوربوريشن الشرق الأوسط»، في حين تقدمت أكثر من 100 شركة ناشئة للمشاركة في الدورة الحالية للبرنامج. وقامت الشركات الرئيسة خلال المؤتمر بتقييم الشركات الناشئة التي تأهلت للبرنامج والتي بلغ عددها 21 شركة ناشئة، حيث قام المتأهلون للبرنامج بعرض حلولهم المبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجهها إحدى هذه الشركات الرئيسة الثلاثة.

واتفق بنك الإمارات دبي الوطني على التعاون مع مشروع «كلوديا» Cloudia وشركة «دفر» Dafar و«باس بادو» PassPadu ومشروع «أركاب» Arcab، وذلك في عدد من المشاريع التي تشمل استخدام حلول مبتكرة لتعزيز الكفاءة في مجال المشتريات.

واتفقت «ميديكلينك» الشرق الأوسط على التعاون مع شركة «نيرموشين» NEARMOTION وشركة «هيلثيغو» Healthigo وشركة «إتيرنيتي ميديسين» Eternity Medicine وشركة «إنستابراكت» InstaPact، في ما يتعلق بحلول وبرامج مبتكرة لتحسين وتعزيز الرعاية الصحية للمرضى.

واتفقت شركة «سوميتومو كوربوريشن الشرق الأوسط» على التعاون مع شركة «بايس تراك» BaseTrack وذلك في عدد من المشاريع التي تشمل استخدام حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجهها شركة «سوميتومو» في إدارة الطاقة، خصوصاً المتعلقة بالسيارات الكهربائية.

وأكدت مديرة ريادة الأعمال في غرفة دبي، ناتاليا سايشيفا، أن برنامج «شبكة شراكات الأعمال» نجح في هذه الدورة في جذب الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة المشاركات من خارج دولة الإمارات 40% من إجمالي المشاركات.

- تعاون بين «الإمارات دبي الوطني» وأربع شركات لتعزيز كفاءة المشتريات.