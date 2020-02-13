6.2 مليارات درهم صافي أرباح «إعمار» في 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة إعمار العقارية، أمس، عن تحقيق صافي أرباح، بلغ 6.2 مليارات درهم، خلال العام الماضي، مقارنة مع 6.139 مليارات درهم أرباحاً صافية حققتها الشركة في السنة المالية 2018، فيما سجّلت إيرادات بلغت 24.586 مليار درهم خلال عام 2019.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنها سجّلت مبيعات عقارية تزيد على 19.233 مليار درهم، منها 14.949 مليار درهم في دبي، موضحة أن هذا الأداء جاء نتيجة الاستثمار المتواصل في وضع حلول ومبادرات جديدة ومتنوعة تهدف إلى توفير أفضل الخدمات لعملاء الشركة، إضافة إلى اهتمام المستثمرين الأجانب بالمشروعات السكنية والتجارية، ودخول مشترين جدد لسوق الوحدات السكنية في دولة الإمارات.

الوحدات السكنية

وأوضحت «إعمار» أنها سلمت أكثر من 63 ألف وحدة سكنية في دبي والأسواق الدولية حتى الآن، فيما يجري العمل حالياً على تطوير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في دولة الإمارات، و14 ألف وحدة في الأسواق الدولية، بينما بلغ إجمالي قيمة المبيعات المتراكمة للوحدات قيد الإنجاز 45.795 مليار درهم، بلغت حصة السوق المحلية منها 33.736 مليار درهم، سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات المقبلة.

«إعمار للتطوير»

إلى ذلك، حققت «إعمار للتطوير» خلال عام 2019 أرباحاً صافية بلغت 2.7 مليار درهم، وإيرادات قدرها 12.746 مليار درهم، فيما أطلقت خلال العام نفسه 22 مشروعاً جديداً في مختلف وجهاتها بدبي، بينما باعت 70% من الوحدات التي أطلقتها في عام 2019.

«إعمار مولز»

من جهتها، سجلت «إعمار مولز» نمواً بنسبة 5% في إيراداتها العام الماضي لتصل إلى 4.673 مليارات درهم، مقارنةً بـ4.446 مليارات درهم في عام 2018، في حين وصل صافي الربح الإجمالي في العام الماضي إلى 2.286 مليار درهم مقارنة بصافي أرباح عام 2018 البالغ 2.230 مليار درهم.

كما حققت «إعمار» من أنشطتها في الضيافة والترفيه والتأجير التجاري إلى جانب «إعمار مولز» إيرادات بلغت 7.293 مليارات درهم، بما يمثّل 30% من إجمالي إيرادات المجموعة. وسجّلت الفنادق التابعة لمجموعة إعمار للضيافة (ومن ضمنها الفنادق التي تتولى إدارتها) في دبي معدلات إشغال بلغت 80%، ما يفوق المتوسط العام في قطاع الفنادق.

مرونة

وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، محمد العبار، إن «أداء (إعمار) خلال عام 2019 اتسم بالمرونة، مع استمرار النمو في ظل التحديات الحالية التي تشهدها السوق».

وأضاف أن «النجاح الذي شهدته (إعمار) في مبيعاتها العام الماضي يعد دليلاً على جودة منتجاتها وتميز الأشخاص الذين يقفون وراءها».

وتابع العبار: «مع بداية كل عام، نضع لأنفسنا أهدافاً أكثر طموحاً من العام السابق في كل المجالات التي نعمل بها، لضمان الحفاظ على مستويات الثقة التي ارتبط بها اسم الشركة، حيث أدت الجهود المستمرة في رفع فعالية مواردنا ومراجعة أساليب العمل إلى المساهمة بشكل مباشر في تطور أداء الشركة ونتائجها».

أفضل المواهب

وأشار العبار إلى أن «من أهم أولويات (إعمار)، استقطاب أفضل المواهب للاستمرار في تحقيق أهداف الشركة، كما يعمل فريق الإدارة بجهد كبير ومستمر على تعزيز مستويات خدمة وسعادة العملاء، إضافة إلى تحقيق نتائج متميزة للمساهمين، كما نقوم أيضاً بتطبيق عدد من المبادرات الرقمية الجديدة التي ستضيف قيمة كبيرة للعملاء من خلال تطوير منتجات وخدمات الشركة».

«إعمار الدولية»

سجلت عمليات شركة إعمار الدولية نمواً بنسبة 43% في الإيرادات التي وصلت إلى 4.399 مليارات درهم في العام الماضي، مقارنةً بـ3.081 مليارات درهم في عام 2018. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى عملياتها في كل من مصر والهند.

وخلال عام 2019، حصلت شركة «إعمار مصر» على قطعة أرض تبلغ مساحتها 500 فدان في مدينة الشيخ زايد، لإنشاء مجمّع متعدد الاستخدامات، والذي سيشكل إضافةً كبيرةً إلى محفظة «إعمار العقارية» وتوسعها في غرب القاهرة.

«نمشي»

سجلت «نمشي»، المنصة الإلكترونية الرائدة المتخصصة في قطاع تجارة الأزياء عبر الإنترنت، والتي استحوذت عليها «إعمار مولز» بالكامل العام الماضي، إيرادات بلغت 1.028 مليار درهم، محققةً بذلك نمواً بنسبة 21% مقارنة بعام 2018.

ويعود النجاح المستمر الذي تحققه «نمشي» إلى حملة «نوفمبر الأسود» التي حظيت باهتمام كبير، إضافة إلى النمو الهائل الذي شهدته في السوق السعودية.

• 45.795 مليار درهم إجمالي مبيعات «إعمار» المتراكمة للوحدات قيد الإنجاز.