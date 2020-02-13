تجنب الاحتيال عبر شبكات «التواصل»

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يستغل المحتالون التكنولوجيا الحديثة والمنتجات أو الخدمات الجديدة والمناسبات الكبرى للحصول على بعض معلوماتك الشخصية من مواقع التواصل الاجتماعي ليجعلوا مطالبهم تبدو مشروعة أكثر. ولذلك ينبغي الحدّ من الكشف عن التفاصيل الشخصية مثل تاريخ الميلاد والعنوان ورقم الهاتف، وغير ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساعد إعدادات الخصوصية والحماية في التحكّم بالأشخاص القادرين على مشاهدة المنشورات، وعلى إدارة التجربة الإلكترونية بطريقة إيجابية، مع الحذر أثناء النقر على الروابط، فحتى إذا ظهرت الرسالة من صديق، فاتصل بالمرسل مباشرةً للتأكد من صحتها.

كما ينبغي عدم استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور نفسيهما لتسجيل الدخول إلى مواقع شبكات التواصل الاجتماعية التي تستخدمها للوصول إلى الحسابات البنكية. ويجب أيضاً استخدام هوية بريد إلكتروني مستقلّة عند الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لتجنب الرسائل غير المرغوب بها أو رسائل الاحتيال المرسلة إلى صندوق البريد الإلكتروني.