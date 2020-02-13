71.5 مليون درهم صافي أرباح «ديار» لعام 2019

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت «شركة ديار للتطوير العقاري»، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان أمس، بأن إيرادات الشركة خلال السنة المالية 2019 سجلت مبلغ 603.7 ملايين درهم مقابل 643.7 مليون درهم في عام 2018، فيما بلغ صافي أرباح الشركة لعام 2019 مبلغ 71.5 مليون درهم.

وأضافت الشركة أن مجلس إدارتها ناقش خلال اجتماعه الأول في 11 فبراير 2020 موضوع إعادة هيكلة رأسمال الشركة، وأوصى بخفض رأس المال، لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 1.53 مليار درهم، وذلك بحسب قوانين وإجراءات هيئة الأوراق المالية والسلع والقوانين المعمول بها في الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ديار للتطوير»، سعيد القطامي: «حققت (ديار) خلال عام 2019 العديد من الإنجازات المهمة، أهمها استكمال وتسليم منطقة (أفنان ديستريكت)، وهي المرحلة الأولى من مشروع المجمع السكني المتكامل (ميدتاون)، كما يتم العمل حالياً على تسليم منطقة (دانية ديستركت)، وبدأنا عملياتنا في ثلاثة مشروعات للضيافة تضم 1000 وحدة فندقية».

وأضاف: «نستعد خلال عام 2020 لإطلاق مناطق جديدة في مشروع (ميدتاون)، وسيكون مشروع (بيلا روز) السكني جاهزاً للتسليم بحلول نهاية العام».

603.7

ملايين درهم إيرادات الشركة خلال 2019.