تدشين أول مركز أعمال في "كوين إليزابيث 2" بدبي

المصدر: سامح عوض الله ـ دبي

أطلقت شركة كيكلاب المتخصصة في مراكز الأعمال، أول مركز أعمال لها في سفينة كوين إليزابيث 2 بالتعاون مع مؤسسة الموانئ الجمارك والمنطقة الحرة. ويوفر المركز تراخيص تجارية للأعمال في دبي وفي المنطقة الحرة من خلال توفير مساحات مكتبية مشتركة للشركات ورواد الأعمال الذين يرغبون في بدء أعمالهم من دبي.

وقالت الشركة إن "المركز سيوفر مساحات عمل ذكية تتضمن أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، فضلا عن الاستفادة من الخدمات المهنية، تتضمن التراخيص التجارية للأعمال بالإضافة الى مزايا توفر بيئة داعمة للشركات التي تعمل تحت مظلة كيكلاب، مشيرا الى أن الترخيص بالعمل من السفينة كوين اليزابيث 2 ستستقطب شركات عالمية، أو مؤسسات متوسطة الحجم، فضلا عن تشجيع الشركات الصغيرة ورواد الأعمال، من خلال توفير حلول كاملة للترخيص واختيارات من مساحات العمل المرنة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة، الرئيس التنفيذي لكيكلاب، تصور الحق إن المركز يمتد على مساحة تزيد على 25 ألف قدم مربع، مشيرا الى أن هناك خطط قريبة للتوسع، حيث يسعى لتقديم خيارات مختلفة من المكاتب الخاصة، ومساحات العمل المشترك ومكاتب مرنة تدعم الشركات على الابتكار، وتوفر لها الفرصة للنمو.

وقال تصور الحق لـ "الإمارات اليوم" إن "كيكلاب ستسهل عملية منح التراخيص التجارية للشركات لبدء أعمالها وتوفر لهم البيئة الملائمة للعمل، مشيرا الى أن موقعها في السفينة "كوين إليزابيث 2 "، يمثل موقعا استثنائيا للمنشأة الأولى من نوعها في دبي. وأشار الى أن كيكلاب ستعمل على إصدار تصاريح التجارة وتوفير مساحات عمل ذكية، لذلك فهي مصممة لتحويل طبيعة تجربة العمل الى الجانب المحفز خصوصا مع المرافق المعززة بالتكنولوجيا والتي توفر مجموعة من المزايا المالية والاستراتيجية. وأشار الى أن الخطوة الأولى لإقامة شركة هي الحصول على ترخيص تجاري، مشيرا الى أنه "بصفتنا كيانا مملوكا للحكومة، فإننا في "كيكلاب" نصدر تراخيص كل من المنطقة الحرة في دبي واقتصادية دبي".

وأضاف تصور: "هدفنا النهائي هو إيجاد حل للتراخيص وبيئة تدعم التعاون والإبداع من خلال نظام بيئي متوازن. مشيرا الى أن كيكلاب مركز أعمال يوفر الإمكانات اللازمة للشركات العالمية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الناشئة، المستثمرين ورواد الأعمال."

وأشار الى أنه مع تزايد زخم الاتجاه نحو العمل المرن، فإن الطلب على مساحات عمل مرنة في ارتفاع في دبي. قائلا إنه حسب آخر البيانات فإن دبي حاليا لديها أكثر من 650 ألف قدم مربع من مساحة العمل المرنة والمشتركة تمتد في 53 موقعا.

ولفت أن توفير مراكز عمل مشترك في المدينة، يقدمها القادمون الجدد إلى السوق والمشغلون الحاليون على حد سواء، يواصل الارتفاع متوقعا تخصيص مساحة لا تقل عن 320 ألف إلى 530 ألف قدم مربع لهذا القطاع بنهاية 2020. مشروعات المنطقة تتنبأ بأن مساحات العمل المشتركة سوف تمثل أكثر من 60% من اجمالي الطلب على مساحات المكاتب في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2025.

وأضاف تصور: "كيكلاب تتيح الفرصة للعملاء للتواصل والتعامل سواء مع رخصة منطقة دبي الحرة أو اقتصادية دبي، إذ يتم استقطاب أصحاب الأعمال للحصول على رخصة ومكان عمل، مشيرا الى أنها ستعمل على تعزيز حصوله الحصول على التراخيص ومساعدة رواد الأعمال على اتباع حلول رائدة للمعاملات المصرفية والتأمين بما يسمح لمالكي الأعمال بالتركيز على ما هو مهم، وتنمية أعمالهم.