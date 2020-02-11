«القناة للسكر» تبدأ الإنتاج في 2021 بكميات تصل إلى 400 ألف طن

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت شركة «القناة للسكر» المصرية، التي تمتلك «مجموعة جمال الغرير» و«موربان إنرجي» الإماراتيتان 70% من أسهمها، بأنه من المقرر أن تبدأ الإنتاج العام المقبل بكميات تصل إلى 400 ألف طن خلال العام الأول.

وذكرت الشركة في تصريحات صحافية أمس، على هامش الدورة الخامسة لمؤتمر دبي العالمي للسكر، أنها أنجزت جزءاً من أعمال البنية التحتية الرئيسة المتعلقة بشبكة الكهرباء والغاز، إضافة إلى حفر 120 بئراً جوفية بهدف زراعة قصب السكر وعدد من المحاصيل الزراعية ضمن مراحل المشروع، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية مليار دولار (نحو 3.67 مليار درهم).

من جهتها، توقعت شركة الخليج للسكر تحسن الأسعار وزيادة الطلب خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.