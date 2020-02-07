«دبي التجاري العالمي» يحصل على شهادة اعتماد عالمية في الاستدامة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

منحت مؤسسة «جرين غلوب»، أعلى هيئة معيارية عالمية للاستدامة، مركز دبي التجاري العالمي شهادة تقدير لالتزامه بتحقيق الاستدامة، ليصبح مركز الفعاليات الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يحصل على هذه الشهادة، حيث يواصل المركز تعزيز التزامه بالحد من الآثار الضارة على البيئة على المدى الطويل، والإسهام الإيجابي في المجتمع.

وقال المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، في بيان صادر، أمس، إن هذا يأتي بفضل المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها الإمارات، التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام للأجيال المقبلة، مؤكداً أن المركز سيواصل تعزيز الاستدامة في الفعاليات.